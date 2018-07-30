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Гравець збірної України пройде медогляд у Барселоні

Центровий збірної України з баскетболу Артем Пустовий пройде медогляд у каталонській Барселоні.

У понеділок, 30 липня Артем Пустовий пройде медичний огляд в каталонській Барселоні, після чого офіційно стане гравцем синьо-гранатових. Про це повідомляє sport.es.

За інформацією видання, 26-річний українець вже підписав трирічний контракт з Барселоною. Протягом цього періоду бігмен заробить €1,5 млн.

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У свою чергу колишній клуб Пустового Обрадойро отримає близько €400 тис. за перехід центрового, частина з яких перерахує Хіміку.

Відзначимо, що в минулому сезоні Пустовий провів 34 матчі в регулярному чемпіонаті Іспанії.

Раніше Факти ICTV писали, що Кевін Дюрант повернув вкрадений рушник одним поглядом.

Фото: ФБУ.

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