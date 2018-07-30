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International Champions Cup: ПСЖ та Атлетіко влаштували гольову феєрію

Французький ПСЖ переграв мадридський Атлетіко в рамках International Champions Cup.

Французький ПСЖ переміг іспанський Атлетіко у Сінгапурі в рамках International Champions Cup.

У складі чемпіонів Франції голами відзначилися Крістофер Нкунку і Мусса Діабі. Мадридці відповіли точним ударом Віктора Мольєхо, а також в свої ворота забив Антуан Бернедо.

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Перемогу парижани вирвали в компенсований час, завдяки голу Вірджіла Постолакі.

Нагадаємо, у попередніх матчах на турнірі ПСЖ розгромно програв лондонському Арсеналу (1:5) та поступився Баварії (1:3).

Раніше Факти ICTV писали, як фанати ПСЖ зустріли новачка команди Джанлуїджи Буффона.

Фото: Paris Saint-Germain.

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