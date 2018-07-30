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Лопетегі змусив тренуватися Луніна у шалений шторм

Реал Мадрид провів перше тренування під час передсезонних зборів у США, яке ледь не було зірвано через погодні умови.

Реал Мадрид проводить передсезонні тренувальні збори в американському Майямі.

Під час першого тренування на американському континенті підопічним Хулена Лопетегі ледь не стали на заваді погодні умови.

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Після нетривалої паузи на тренажерний зал, викликаної побоюванням отримати удар блискавки, екс-наставник збірної Іспанії змусив своїх гравців продовжувати під проливною зливою та шаленим вітром. Таким чином, новачок вершкових Андрій Лунін зміг сповна відчути топ-клас галактикос.

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Лопетегі змусив тренуватися Луніна у шалений шторм / 6 фотографий

Лише, коли всі добряче намокли, тренер дозволив сховатись від дощу.

В рамках Міжнародного кубка чемпіонів галактикос зустрінуться з Манчестер Юнайтед 1 серпня о 3:00 за київським часом.

Раніше іспанський суд визнав форварда Криштіану Роналду винним в несплаті податків.

Фото та відео: Real Madrid C.F.

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