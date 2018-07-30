Суперник Маріуполя в ЛЄ випустив футболки без Росії

Шведський Юргорден випустив спеціальні футболки приурочені поверненню клубу до єврокубків.

Шведський Юргорден перед виїзним матчем з Маріуполем в Лізі Європи випустив спеціальні футболки, присвячені поверненню команди до єврокубків.

На футболках в клубних синьо-блакитних кольорах зображена карта Європи. При цьому на карті відсутня Росія, тоді як силуети України намальовані з Кримом.

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Таку футболку шведські вболівальники можуть купити за 249 крон (близько 760 гривень).

Востаннє Юргорден виступав на євроарені у 2008 році. У кваліфікаційному раунді Кубку УЄФА шведи пройшли естонську Флору, але поступилися норвезькому Русенборгу.

Нагадаємо, Маріуполь зіграв внічию з Юргорденом в першому поєдинку другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Фото: Djurgårdens IF.