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УПЛ офіційно повернула Золотий матч

Українська Прем’єр-ліга опублікувала зміни до регламенту щодо порядку визначення місць команд у Чемпіонатах УПЛ.

Українська Прем’єр-ліга опублікувала зміни до регламенту про порядок визначення місць команд у чемпіонаті. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Витяг з регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд української Прем’єр-ліги сезону 2018/19:

У разі рівності очок у двох та/або більш команд, місця команд визначаються за наступними показниками:

  • 3.1. більша кількість набраних очок в особистих зустрічах між цими командами;
  • 3.2. краща різниця забитих і пропущених м’ячів між цими командами;
  • 3.3. більша кількість забитих м’ячів між цими командами;
  • 3.4. краща різниця забитих і пропущених м’ячів в усіх матчах;
  • 3.5. більша кількість забитих м’ячів в усіх матчах.

За рівності цих показників для визначення переможця чемпіонату проводиться Золотий матч.

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Рішення про місце проведення та часу початку Золотого матчу приймає Дирекція УПЛ. Команда-господар поля визначається за допомогою жеребкування, що проводить Дирекція.

Відповідні зміни набули чинності з початком сезону 2018/19 років.

Раніше КДК ФФУ відсторонив гравця донецького Шахтаря Ісмаїлі на два матчі.

Фото: Уніан.

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