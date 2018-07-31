Дівчина чемпіона Формули-1 оголилася біля фонтану

Дівчина гонщика Формули-1 Дженсона Баттона Бріттні Ворд опублікувала відверте фото у своєму Instagram.

Дівчина колишнього чемпіона Формули-1 Дженсона Баттона Бріттні Ворд на своїй сторінці в Instagram поділилася відвертим знімком, на якому вона позує, лежачи на бортику басейну.

Менше ніж за добу світлина зібрала понад 18 тисяч вподобань.

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28-річна Брітні любителька відвертих знімків. Дівчина неодноразово з’являлася на обкладинках глянцевих журналів. У 2015 році Ворд стала Місс Playboy.

Нагадаємо, Дженсон Баттон виступав у Формулі-1 з 2000 по 2016 роки. У 2009 році став чемпіоном світу. Всього здобув 15 перемог на етапах Формули-1 і 50 разів піднімався на подіум.

Після закінчення сезону 2016 він оголосив про завершення кар’єри, однак у підсумку став тестовим пілотом Макларена, а на Гран-прі Монако замінив Фернандо Алонсо, який брав участь в заїзді IndyCar 500 в Індіанаполісі.

Раніше пишногруду спортсменку в бікіні порівняли з богинею.

Фото: Instagram/Brittny Ward