PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Дівчина чемпіона Формули-1 оголилася біля фонтану/

Дівчина чемпіона Формули-1 оголилася біля фонтану

Дівчина гонщика Формули-1 Дженсона Баттона Бріттні Ворд опублікувала відверте фото у своєму Instagram.

Дівчина колишнього чемпіона Формули-1 Дженсона Баттона Бріттні Ворд на своїй сторінці в Instagram поділилася відвертим знімком, на якому вона позує, лежачи на бортику басейну.

Менше ніж за добу світлина зібрала понад 18 тисяч вподобань.

Читайте: Дівчина-мозаїка: легкоатлетка, яка зводить з розуму одним поглядом

28-річна Брітні любителька відвертих знімків. Дівчина неодноразово з’являлася на обкладинках глянцевих журналів. У 2015 році Ворд стала Місс Playboy.

Нагадаємо, Дженсон Баттон виступав у Формулі-1 з 2000 по 2016 роки. У 2009 році став чемпіоном світу. Всього здобув 15 перемог на етапах Формули-1 і 50 разів піднімався на подіум.

Після закінчення сезону 2016 він оголосив про завершення кар’єри, однак у підсумку став тестовим пілотом Макларена, а на Гран-прі Монако замінив Фернандо Алонсо, який брав участь в заїзді IndyCar 500 в Індіанаполісі.

Раніше пишногруду спортсменку в бікіні порівняли з богинею.

Фото: Instagram/Brittny Ward

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Дівчина-мозаїка: легкоатлетка, яка зводить з розуму одним поглядом
Дружина гравця Шахтаря у сексуальному бікіні відпочиває на пляжі
Ярмоленко влаштував дружині гарячу фотосесію
Найкрасивіші вболівальниці на ЧС-2018
Подружки футболістів: сексапільна група підтримки на ЧС-2018 (ГОЛОСУВАННЯ)
Гаряча Dua Lipa: з ким запалювала та відверті образи співачки (ГОЛОСУВАННЯ)
Rita Ora – новий амбасадор УЄФА. Цікаві факти та спокусливі фото
Пишногруду спортсменку в бікіні порівняли з богинею
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка