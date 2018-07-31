Диво-дриблінг: Маленька дівчинка “пошила у дурні” Бейла та Аллі

Британський супутниковий канал відзняв потужний проморолик нового телевізійного сезону за участю зіркових тенісистів, футболістів та інших спортсменів.

Мережа британських супутникових каналів BT Sport представила новий телевізійний сезон. У промо знялися багато суперзірок спорту.

За сюжетом дівчинка Шарлотта спостерігає за голом форварда Ліверпуля Мохаммеда Салаха у ворота Манчестер Сіті. Після чого її мама говорить, що вона спізнюється в школу. По дорозі вона б’є поперед себе консервну банку і паралельно коментує дриблінг, як професійні бродкастери.

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Дівчинка перекинула м’яч через літнього чоловіка в шортах, але представила, що це форвард Реала Гарет Бейл. Далі Шарлотта стрибнула в сутичку з якимись хлопцями, але в її уяві це був регбіст Сем Уорбертон.

Вона пробігла повз хлопчиків і представила, що це боксер Біллі Джо Сандерс і боєць UFC Даррен Тілл. Дитина обіграла в теніс 50-ю ракетку світу Йоханну Конту, обігнала на уявному мотоциклі зірку Moto GP Кела Катчлоу.

Далі Шарлотта прокинув м’яч між ніг півзахисника Тоттенхема Делле Аллі і відштовхнула гравця МЮ Джессі Лінгард. Потім вона з передачі футболістки Манчестер Сіті Стеф Х’ютон розбила глиняний горщик.

В її будинку все, що відбувається коментували Ріо ​​Фердинанд, Френк Лемпард та інші співробітники BT Sport. Дівчинка знову сіла перед телевізором і на питання “Як справи в школі?” Відповіла “Добре”.

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