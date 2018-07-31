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FINA затвердила світовий рекорд українського плавця Говорова

Міжнародна федерація плавання офіційно затвердила світовий рекорд Андрія Говорова.

Міжнародна федерація плавання (FINA) офіційно затвердила світовий рекорд Андрія Говорова у плаванні на 50 м батерфляєм.

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Відповідний лист від імені виконавчого директора FINA Корнела Маркулеску отримав президент Федерації плавання України Андрій Власков:

“Я радий поінформувати вас, що новий світовий рекорд був офіційно затверджений. Передайте наші вітання спортсмену. Незабаром Вам буде відправлено сертифікат світового рекорду FINA”, – сказано в листі.

 

Нагадаємо, на початку липня на змаганнях у Римі Говоров показав час 22,27 секунд і на 0,16 секунд покращив попереднє світове досягнення, яке належало іспанцю Рафаелю Муньйосу.

Відзначимо, що 50 метрів батерфляєм є неолімпійською дистанцією.

Раніше ми писали, що українська гімнастка виграла срібло на етапі Кубка світу.

Фото: Instagram/Andrii Govorov

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