Хавбек Динамо підписав контракт з бразильским клубом

Півзахисник київського Динамо Дерліс Гонсалес перейшов до бразильського Сантоса.
Парагвайський півзахисник київського Динамо Дерліс Гонсалес поставив свій підпис під контрактом з бразильським Сантосом.
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Відповідне фото з’явилося на сторінці Сантоса в Twitter.
— Santos Futebol Clube (@SantosFC) 31 июля 2018 г.
Подробиці угоди не розголошуються, однак імовірно це оренда на рік.
Відзначимо, що тривалий час сторони не могли домовитися про фінансові умови контракту, так як Дерліс хотів в Сантосі ті ж умови, що були у нього в Україні.
Нагадаємо, Гонсалес прийшов в Динамо з Базеля влітку 2015 року. У футболці київського клубу він зіграв 85 матчів і забив 12 голів.
Раніше стало відомо, скільки заробляють тренери УПЛ.
Фото: ua-football