Хавбек Динамо підписав контракт з бразильским клубом

Півзахисник київського Динамо Дерліс Гонсалес перейшов до бразильського Сантоса.

Парагвайський півзахисник київського Динамо Дерліс Гонсалес поставив свій підпис під контрактом з бразильським Сантосом.

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Відповідне фото з’явилося на сторінці Сантоса в Twitter.

Подробиці угоди не розголошуються, однак імовірно це оренда на рік.

Відзначимо, що тривалий час сторони не могли домовитися про фінансові умови контракту, так як Дерліс хотів в Сантосі ті ж умови, що були у нього в Україні.

Нагадаємо, Гонсалес прийшов в Динамо з Базеля влітку 2015 року. У футболці київського клубу він зіграв 85 матчів і забив 12 голів.

Раніше стало відомо, скільки заробляють тренери УПЛ.

Фото: ua-football