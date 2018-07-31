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Одноклубники кинули Зінченка на газон і дали копняка

Одноклубники Олександра Зінченка в Манчестер Сіті познущалися над українським хавбеком.

Півзахисник Манчестер Сіті і збірної України Олександр Зінченко опинився в центрі уваги у товаришів по команді.

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Захисник Емерік Ляпорт і хавбек Бернарду Сілва домовилися і, виходячи на тренування містян разом із Зінченком, вчасно зробили крок назад, взяли українця за ноги і поклали його на землю. На додачу Сілва ще й дав Зінченку копня.

Відео епізоду опубліковане на Youtube-каналі Манчестер Сіті.

Раніше Факти ICTV писали, що Зінченко розраховує залишитися у стані містян.

Фото: Instagram/zinchenko_96

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