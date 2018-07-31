Одноклубники кинули Зінченка на газон і дали копняка

Одноклубники Олександра Зінченка в Манчестер Сіті познущалися над українським хавбеком.
Півзахисник Манчестер Сіті і збірної України
опинився в центрі уваги у товаришів по команді. Олександр Зінченко
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Захисник Емерік Ляпорт і хавбек Бернарду Сілва домовилися і, виходячи на тренування містян разом із Зінченком, вчасно зробили крок назад, взяли українця за ноги і поклали його на землю. На додачу Сілва ще й дав Зінченку копня.
VIDEO
Відео епізоду опубліковане на
Манчестер Сіті. Youtube-каналі
Раніше Факти ICTV писали, що Зінченко
у стані містян. розраховує залишитися
Фото: Instagram/zinchenko_96
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