Урок для Неймара: Футболістка пішла у нокаут після удару м’ячем в обличчя

У матчі жіночого Турніру націй в США одна з дівчат отримала неприємну травму.

У матчі жіночого Турніру націй в США одна з футболісток невдало підставила своє обличчя під удар.

18-річна захисник збірної Австралії Еллі Карпентер пресингувала суперника, в той час як американка Крістал Данн вибивала м’яч. Кулястий після удару Данн прилетів точно в обличчя Карпентер.

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Карпентер відразу впала без свідомості. Данн тут же вибачилася перед суперницею, Еллі досить швидко для такого удару отямилася. На поле вибігли лікарі, які перевірили, чи не зламаний у футболістки ніс. Австралійка покивала медикам і з посмішкою повернулася на поле.

OUCH @TheMatildas star Ellie Carpenter cops a brutal falcon! That’s gotta hurt… pic.twitter.com/HdCvEqLnYq — FOX Sports Football (@FOXFOOTBALL) 30 июля 2018 г.

Карпентер провела на газоні 90 хвилин матчу і не попросила заміну.

У матчі Австралія не зуміла втримати перемогу над США, американки зрівняли рахунок наприкінці зустрічі – 1:1.

До речі, у матчі канадської WHL Едмонтон Ойл Кінгс – Свіфт Каррент Бронкос хокеїст господарів один ударом вирубив суперника.

Фото: Ellie Carpenter; Відео: FOX Sports Football.