Усі деталі бою Усик – Белью

Чемпіон WBC Тоні Белью заявив, що його команда узгодила поєдинок з абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі українцем Олександром Усиком.

Британець Тоні Белью (30-2-1, 20 КО) повідомив в інтерв’ю TalkSport, що його команда узгодила поєдинок проти чемпіона WBA, WBO, WBC і IBF в першій важкій вазі Олександра Усика (15-0, 11 КО).

“Ми спілкувалися зі стороною Усика і все узгодили. Бій відбудеться у Великій Британії. Місце проведення? Точно не стадіон Гудісон Парк в Ліверпулі. Я хочу битися на O2 Арені в Лондоні – ідеальне місце”, – заявив Белью.

Про дату проведення бою вже неодноразово говорив промоутер британця Едді Хірн.

“Коли може відбутися цей бій? У жовтні-листопаді. Зараз ми обмежені в місцях, але для такого бою хочеться знайти вдалий зал з великою кількістю місць”, – розповів Хірн.

Промоутер українського боксера Олександр Красюк в інтерв’ю Sky Sports зазначив, що поєдинок проти Тоні Белью, найімовірніше, пройде у важкій вазі.

“Я б хотів, щоб Усик дебютував в суперважкій вазі, але він беззаперечний чемпіон у важкій і тому, швидше за все, бій пройде саме в цій вазі”, – сказав Красюк.

Раніше Белью заявив, що готовий боксувати з Усиком лише у важкій вазі.

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Нагадаємо, Олександр Усик переміг у фіналі Всесвітньої суперсерії з боксу та став абсолютним чемпіоном світу за версіями WBO, WBC, IBF і WBA у першій важкій вазі.

Фото: Facebook/World Boxing Super Series.