10-річний Супермен побив 23-річний рекорд Майкла Фелпса

10-річному хлопчикові Кларку Кенту вдалося побити рекорд відомого американського плавця Майкла Фелпса.

У Каліфорнії 10-річному хлопчикові Кларку Кенту вдалося побити рекорд відомого американського плавця Майкла Фелпса в цьому ж віці, оскільки він проплив стометрівку на секунду швидше – 1:09:38. Про це повідомляє видання Huffington Post.

Показник Фелпса ніхто не міг обійти 23 роки поспіль.

Хлопчика друзі назвали Суперменом. Він проплив 100 метрів батерфляєм за 1:09:38.

A 10-year-old named Clark Kent just beat a record that Michael Phelps held for 23 years https://t.co/h8fec1Vh3S pic.twitter.com/tJ3oy093AM — CNN (@CNN) 1 августа 2018 г.

У 1995 році рекордсмен за кількістю нагород в історії Олімпійських ігор Майкл Фелпс проплив цю ж дистанцію за 1:10.48. Тоді Фелпс виступав в категорії для хлопчиків 10 років і молодше.

Читайте: FINA затвердила світовий рекорд українського плавця Говорова

Кларк, який вчиться в п’ятому класі, мріяв побити рекорд Фелпса з семи років, коли почав займатися плаванням.

“У мене була дуже сильна мотивація. І я такий щасливий, що мені вдалося побити цей рекорд”, – поділився хлопчик.

Майкл Фелпс потрапив на свої перші Олімпійські ігри в 15 років. Він став єдиним в історії плавання 23-х разовим олімпійським чемпіоном.

Раніше Майкл Фелпс програв акулі заплив на 100 метрів.

Фото: Zhukovsky | Dreamstime.com