10-річний Супермен побив 23-річний рекорд Майкла Фелпса

У Каліфорнії 10-річному хлопчикові Кларку Кенту вдалося побити рекорд відомого американського плавця Майкла Фелпса в цьому ж віці, оскільки він проплив стометрівку на секунду швидше – 1:09:38. Про це повідомляє видання Huffington Post.

Показник Фелпса ніхто не міг обійти 23 роки поспіль.

Хлопчика друзі назвали Суперменом. Він проплив 100 метрів батерфляєм за 1:09:38.

A 10-year-old named Clark Kent just beat a record that Michael Phelps held for 23 years https://t.co/h8fec1Vh3S pic.twitter.com/tJ3oy093AM

— CNN (@CNN) 1 августа 2018 г.