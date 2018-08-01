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10-річний Супермен побив 23-річний рекорд Майкла Фелпса

10-річному хлопчикові Кларку Кенту вдалося побити рекорд відомого американського плавця Майкла Фелпса.

У Каліфорнії 10-річному хлопчикові Кларку Кенту вдалося побити рекорд відомого американського плавця Майкла Фелпса в цьому ж віці, оскільки він проплив стометрівку на секунду швидше – 1:09:38. Про це повідомляє видання Huffington Post.

Показник Фелпса ніхто не міг обійти 23 роки поспіль.

Хлопчика друзі назвали Суперменом. Він проплив 100 метрів батерфляєм за 1:09:38.

У 1995 році рекордсмен за кількістю нагород в історії Олімпійських ігор Майкл Фелпс проплив цю ж дистанцію за 1:10.48. Тоді Фелпс виступав в категорії для хлопчиків 10 років і молодше.

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Кларк, який вчиться в п’ятому класі, мріяв побити рекорд Фелпса з семи років, коли почав займатися плаванням.

“У мене була дуже сильна мотивація. І я такий щасливий, що мені вдалося побити цей рекорд”, – поділився хлопчик.

Майкл Фелпс потрапив на свої перші Олімпійські ігри в 15 років. Він став єдиним в історії плавання 23-х разовим олімпійським чемпіоном.

Раніше Майкл Фелпс програв акулі заплив на 100 метрів.

Фото: Zhukovsky Dreamstime.com

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