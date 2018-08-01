International Champions Cup: МЮ взяв гору над Реалом, а Рома покарала Барселону

На International Champions Cup відбулися ще три матчі, в яких перемоги святкували Манчестер Юнайтед, Тоттенгем та Рома.

У США відіграли ще 3 матчі International Champions Cup. На стадіоні у Майямі пройшла зустріч Манчестер Юнайтед та Реалу, у Міннеанаполісі Тоттенгем зіграв з Міланом, а за грою Барселона – Рома глядачі спостерігали на арені в Арлінгтоні.

Манчестер Юнайтед – Реал Мадрид 2:1

Зустріч відбулася в Майамі на стадіоні Хард Рок і завершилася перемогою манкуніанського клубу з рахунком 2:1.

Всі голи були забиті в першому таймі. Підопічні Жозе Моуріньо повели у рахунку завдяки точному удару Алексіса Санчеса, а потім збільшили розставання після голу Андера Еррери.

На третій доданій хвилині першого тайму вершковим вдалося скоротити відставання в рахунку завдяки Каріму Бензема, який в один дотик після навісу відправив м’яча у сітку воріт. По перерві Лопетегі кинув у бій українця Луніна і ще дев’ятьох гравців галактікос, однак рахунку у матчі це не змінило.

Тоттенгем Хотспур – Мілан – 1:0

Зустріч відбулася в Міннеаполісі на стадіоні Ю Ес Бенк Стедіум і завершилася перемогою лондонського клубу з рахунком 1:0.

Єдиний гол у матчі на 47-й хвилині забив французький півзахисник шпор Жорж-Кевін Н’Куду.

Варто зазначити, що для 23-річного француза цей гол став другим поспіль в рамках International Champions Cup. Раніше гравець вразив сітку воріт каталонської Барселони.

Барселона – Рома – 2:4

Зустріч відбулася в Техасі на стадіоні Ковбойз і завершилася вольовою перемогою італійського клубу з рахунком 4:2.

Рахунок в матчі відкрили футболісти Барси. На 6-й хвилині підопічні Ернесто Вальверде вийшли вперед завдяки голу бразильського півзахисника Рафіньї. Італійці відповіли голом Стефана Ель-Шаараві на 35-й хвилині.

Читайте: International Champions Cup: ПСЖ та Атлетіко влаштували гольову феєрію

У другому таймі каталонці знову повели в рахунку – на 49-й хвилині відзначився Малком.

Ближче до кінця зустрічі футболістам Роми вдалося тричі вразити ворота Сіллесена. З 78-ї по 86-у хвилину голи забивали Алессандро Флоренці, Бріан Крістанте і Дієго Перотті, який встановив остаточний рахунок з одинадцятиметрової позначки.

Раніше повідомлялося, що Барселона продасть назву Камп Ноу за космічну суму.

Фото: AS Roma.