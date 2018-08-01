Коли наступний бій Ломаченка – дата

Український боксер, чемпіон світу у легкій вазі WBА Василь Ломаченко проведе наступний бій 1 грудня проти переможця пари Раймундо Бельтраном (35-7-1, 21 КО) і Хосе Педрас (24-1-0, 12 КО).

Про це розповів менеджер Василя Ломаченка Егіс Клімас, пише ESPN.

– Я буквально тільки що спілкувався з Top Rank (Промоутерська компанія за яку виступає Ломаченко. – Ред.), говорив з її главою Бобом Арумом. Плани такі: 25 серпня Бельтран проведе бій з пуерторіканцем Хосе Педрасой, а Ломаченко зустрічається з переможцем протистояння. Бій Ломаченка з переможцем бою Бельтран-Педраса відбудеться 1 грудня, – заявив менеджер.

Крім того, Егіс Клімас Уточнику з приводу бою з Майкі Гарсія.

– Звичайно ми хочемо битися з ним. Але проблема в тому, що з боку Майки постійно виникають якісь незрозумілі вимоги і виправдання. А зробити такий бій легко, проте для цього необхідне бажання Гарсії, – додав Клімас.

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Нагадаємо, Василь Ломаченко через операцію пропустив півроку.

Фото: УНІАН