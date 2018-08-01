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Лунін дебютував за Реал сухими воротами

Український голкіпер Андрій Лунін дебютував за мадридський Реал в товариському матчі проти Манчестер Юнайтед в рамках передсезонного турніру Міжнародний кубок чемпіонів в США.

Українець вийшов на поле у ​​другому таймі проти Манчестер Юнайтед в рамках передсезонного турніру Міжнародний кубок чемпіонів в США, змінивши Кіке Касілью.

Матч завершився поразкою Реала з рахунком 1:2. Обидва м’ячі “вершкові” пропустили ще до перерви, відзначилися Алексіс Санчес і Андер Еррера. За Реал гол забив Карім Бензема.

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Луніну ж після виходу на поле вдалося зберегти свої ворота сухими.

Нагадаємо, раніше Реал показав тренування Луніна в шторм.

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