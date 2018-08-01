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Неймовірний сейв Аліссона, який шокував Салаха

Голкіпер Ліверпуля Аліссон Беккер приєднався до команди на зборі у французькому Евіані і провів перше тренування.

На першому тренуванні Ліверпуля у французькому Евіані новачок червоних голкіпер Аліссон Беккер продемонстрував свої навички.

У двосторонній грі після довгої передачі форвард навісив м’яч у воротарський майданчик, хавбек Марко Груїч біля дальньої штанги пробив з метру, але Аліссон впевнено відбив удар серба.

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Після цього сейву у Мохаммеда Салаха, що стояв за воротами, мимоволі відкрився рот. Камера пізніше знайшла єгиптянина – Мо у піднесеному настрої про щось спілкувався з Джорджиніо Вейналдумом.

Також за інформацією The Telegraph після придбання Аліссона червоні готові продати голкіперів Лоріса Каріуса та Сімона Міньоле. Каріус може повернутися до Німеччини. У його послугах зацікавлений Байєр, який шукає заміну проданому в Арсенал Бернду Лено. А Міньоле цікавиться Бешикташ і Барселона.

Якщо мерсісайдці продадуть Каріуса та Міньоле, то не стануть купувати нових воротарів. Дублерами Аліссона будуть молоді Каміль Грабара і Каоімхін Келлеєр.

Раніше Мо Салах підписав новий контракт з Ліверпулем з космічною зарплатою.

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