Промоутер Усика підтвердив, що бій з Белью пройде у Великій Британії

Промоутер українського боксера Усика Олександр Красюк підтвердив перемовини зі стороною британського боксера Тоні Белью.

Промоутер абсолютного чемпіона світу у першій важкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк підтвердив, що найімовірнішим наступним суперником українця стане британець Тоні Белью.

— Найімовірніше, що поєдинок проти Тоні Белью відбудеться у Великій Британії. Бій відбудеться осінню. Можливо в Лондоні, або в Ліверпулі, – сказав Красюк.

Також Олександр Красюк зазначив, що в Україні в ринг Олександр Усик найближчим часом не вийде.

— Цьогоріч про Україну мова не йде. Оскільки в нас немає критих арен, які могли б вмістити велику кількість бажаючих відвідати поєдинок. Бій Олександра може відбутися в Україні на НСК Олімпійському, але це має бути в літню пору, – додав він.

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Нагадаємо, Олександр Усик переміг у фіналі Всесвітньої суперсерії з боксу та став абсолютним чемпіоном світу за версіями WBO, WBC, IBF і WBA у першій важкій вазі.