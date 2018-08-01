Серена Вільямс зазнала найбільшої розгромної поразки в кар’єрі

Американська тенісистка Серена Вільямс не змогла пробитися до другого кола змагань у Сан-Хосе.

23-разова переможниця турнірів Grand Slam американка Серена Вільямс не змогла пробитися до другого кола змагань в Сан-Хосе (США).

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На старті змагань вона взяла всього один гейм в матчі з представницею Великобританії Йоханною Контою – 1:6, 0:6.

Для колишньої першої ракетки світу ця поразка стала найбільшою розгромною у кар’єрі. Раніше 36-річна Серена ніколи не брала менше двох геймів за матч.

У 1998 році на турнірі в Оклахомі вона програла представниці ПАР Джоанетт Крюгер з рахунком 1:6, 1:6, а на Підсумковому чемпіонаті 2014 року поступилася румунці Сімоне Халеп з рахунком 0:6, 2:6.

Нагадаємо, на турнірі у Барселоні Джокович сенсаційно поступився 140-й ракетці світу

Відео: ESPN; Фото: Ocusfocus | Dreamstime.com