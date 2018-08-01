Стало відомо, хто з українців виступить на US Open

Україна на US Open може бути заявлена одинадцятьма тенісистами.

Опубліковані заявочні листи в кваліфікацію останнього в сезоні турніру Grand Slam US Open-2018, який стартує 27 серпня.

Україну у відбірковому турнірі представлятимуть п’ятеро тенісистів: Сергій Стаховський, Ілля Марченко, Марта Костюк, Ангеліна Калініна і Катаріна Завацька.

В основній сітці US Open зіграють п’ять українських тенісисток – Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Катерина Козлова і Даяна Ястремська, а в чоловічому турнірі може виступити Олександр Долгополов, який через травми пропускає більшість турнірів.

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Перша ракетка України Еліна Світоліна виступить в Нью-Йорку всьоме. У минулому році вона вперше вийшла в четверте коло турніру, де в трьох сетах поступилася Медісон Кіс.

Леся Цуренко вдев’яте стартуватиме на US Open, але вшосте в основі. Як і у Світоліної, у Цуренко найкращий результат – четверте коло, який вона показала у 2016 році.

Катерина Бондаренко вже вдванадцяте зіграє на американському мейджорі і вдев’яте в основній сітці, що є кращим результатом в українському жіночому тенісі. Катерина Бондаренко – єдина українка, якій вдалося зіграти в чвертьфіналі US Open (2009 рік).

До речі, Серена Вільямс зазнала найбільшої розгромної поразки в кар’єрі

Фото: Zhukovsky | Dreamstime.com