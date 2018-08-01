PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Стало відомо, хто з українців виступить на US Open/

Стало відомо, хто з українців виступить на US Open

Україна на US Open може бути заявлена одинадцятьма тенісистами.

Опубліковані заявочні листи в кваліфікацію останнього в сезоні турніру Grand Slam US Open-2018, який стартує 27 серпня.

Україну у відбірковому турнірі представлятимуть п’ятеро тенісистів: Сергій Стаховський, Ілля Марченко, Марта Костюк, Ангеліна Калініна і Катаріна Завацька.

В основній сітці US Open зіграють п’ять українських тенісисток – Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Катерина Козлова і Даяна Ястремська, а в чоловічому турнірі може виступити Олександр Долгополов, який через травми пропускає більшість турнірів.

Читайте: Як Джокович! 15-річна українська тенісистка викликала фурор у росіян

Перша ракетка України Еліна Світоліна виступить в Нью-Йорку всьоме. У минулому році вона вперше вийшла в четверте коло турніру, де в трьох сетах поступилася Медісон Кіс.

Леся Цуренко вдев’яте стартуватиме на US Open, але вшосте в основі. Як і у Світоліної, у Цуренко найкращий результат – четверте коло, який вона показала у 2016 році.

Катерина Бондаренко вже вдванадцяте зіграє на американському мейджорі і вдев’яте в основній сітці, що є кращим результатом в українському жіночому тенісі. Катерина Бондаренко – єдина українка, якій вдалося зіграти в чвертьфіналі US Open (2009 рік).

До речі, Серена Вільямс зазнала найбільшої розгромної поразки в кар’єрі

Фото: Zhukovsky Dreamstime.com

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка