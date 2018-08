Twitter Роми нещадно тролить гравця Барселони

Італійська Рома перед матчем International Champions Cup проти Барселони оголосила в своєму Twitter склад каталонців без бразильця Малкома, хоча той грав з перших хвилин.

Нагадаємо, бразилець в останній момент віддав перевагу перейти не в Рому, а саме в каталонський клуб.

У стартовому складі в Twitter Роми Малкома витерли зі стартового складу.

This is how our opponents FC Barcelona will line up tonight against #ASRoma in the @IntChampionsCup at the @ATTStadium in Dallas pic.twitter.com/ommJHt0wVs

— AS Roma English (@ASRomaEN) 1 августа 2018 г.