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Twitter Роми нещадно тролить гравця Барселони

Італійська Рома внесла гравця Барселони Малкома в чорний список та стерла його зі стартового складу на International Champions Cup.

Італійська Рома перед матчем International Champions Cup проти Барселони оголосила в своєму Twitter склад каталонців без бразильця Малкома, хоча той грав з перших хвилин.

Нагадаємо, бразилець в останній момент віддав перевагу перейти не в Рому, а саме в каталонський клуб.

Читайте: International Champions Cup: МЮ взяв гору над Реалом, а Рома покарала Барселону

У стартовому складі в Twitter Роми Малкома витерли зі стартового складу.

Перед цим Рома також потролила бразильця. В себе в Twitter вовки опублікували скріншот налаштувань, на яких видно, що всі оповіщення зі згадуванням футболіста Малкома відключені. Запис зроблено також напередодні матчу з Барселоною.

Нагадаємо, 23 липня Рома домовилася про покупку форварда за €31 млн, але наступного дня Барселона запропонувала на €10 млн більше, і футболіст обрав каталонський клуб. Іспанці підписали з 21-річним гравцем п’ятирічну угоду.

До речі, фанати назвали найбільш ненависну футбольну команду.

Фото: Mihuel Ruiz|FCB

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