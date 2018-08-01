PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Усик: Я і так є героєм України, мені не потрібні для цього зірки/

Усик: Я і так є героєм України, мені не потрібні для цього зірки

Український боксер Олександр Усик заявив, що не потребує нагород від держави.

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі та володар Кубку Мохаммеда Алі Олександр Усик на прес-конференції у Києві заявив, що не потребує нагороди від держави.

— Я хочу подякувати всім, хто підтримував мене в цьому поєдинку з Муратом Гассіевим. Це дійсно відчувається, коли тебе підтримують, коли за тебе переживають. Вам потрібні посмішки, ми вам допоможемо – поливайте нас гадостями. Це велика перемога не лише моя, а й тих людей який по справжньому, щиро радіють тому, що в Україні приїхав цей чудовий кубок, ці чудові пояси, – заявив Усик.

Читайте: Усі деталі бою Усик – Белью

Окрім того, Усик зазначив, що після приїзду в Україну багато людей почали висловлювати свої думки, щодо його перемоги:

— Не треба нічого мені давати, тому що я нічого у вас не прошу. Просто не заважайте мені йти шляхом, яким мене веде всевишній. Я і так є героєм України, мені не потрібні для цього ніякі зірки. Коли люди говорять, що за мене моляться і дивляться бокс до другої години ночі – ось це визнання, а не зірки, які роздають кому попало. Не потрібні мені ніякі зірки від держави, – додав він.

Нагадаємо, Олександр Усик переміг у фіналі Всесвітньої суперсерії з боксу та став абсолютним чемпіоном світу за версіями WBO, WBC, IBF і WBA у першій важкій вазі.

Фото: K2 Promotions.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка