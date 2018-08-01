Футболісти Манчестер Сіті на гру проти Баварії в International Champions Cup приїхали в дивних образах.

Англійський Манчестер Сіті полетів з Майамі з єдиною перемогою в трьох іграх. Перед заключним матчем проти Баварії в рамках International Champions Cup Сіті розмістив у своєму Twitter знімки, як команда приїжджає на стадіон.

Чемпіони Англії з’явилися перед камерами в чорному вбранні від Dsquared, канадського фешн-бренду, заснованого братами-близнюками Діном і Деном Кейтенамі.

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Гравців одягнули в трикотажні футболки з принтом Manchester City, шорти спортивного крою, натягнуті шкарпетки і класичні туфлі.









Зніміть це негайно! Гравці Манчестер Сіті шокували фанатів вбранням / 5 фотографий

Фанам містян експериментальне поєднання не прийшло до вподоби, про це вони написали одразу в коментарях до запису.

“Виглядає так, ніби вони забули кросівки на фізкультуру, тому довелося йти на урок в шкільних туфлях”

Look like they have forgot their PE trainers so had to do it in their school shoes — Jack Flem (@jackflem97) 29 июля 2018 г.

“Зніміть це … Максимально дивний наряд”

Delete…. Most weird wardrobe… — Navdeep Sandhar (@sandhar_7) 29 июля 2018 г.

“… тепер вони виглядають як школярі, які можуть собі дозволити лише частину шкільної форми”

They were looking like they’d been invited to a smart/casual funeral. Dsquared are awful and keep making the lads look like pricks. As if those max & paddy outfits weren’t bad enough, they now look like private school kids who could only afford half the uniform. — Lisa (@LisaRacheal) 29 июля 2018 г.

“Який передматчевий наряд гірше? Футболка, шорти і шкільні туфлі Ман Сіті чи білі костюми Ліверпуля на Кубок Англії (на фінал Кубка Англії в 1996 червоні прибули в кремових костюмах від Armani).

Which pre match outfit is worse? RT for City’s t-shirt, shorts and school shoes

Fav for Liverpool’s white FA Cup suit pic.twitter.com/9JSa1Zbeax — Mooreso (@Mooreso1981) 28 июля 2018 г.

А ось Лерой Сане трохи модернізував образ: шорти і футболка залишилися на місці, але він не так сильно натягнув шкарпетки і замість класичних туфель взув чорні кросівки.

Раніше одноклубники кинули Зінченка на газон і дали копняка.

Фото: mancity.com