Зніміть це негайно! Гравці Манчестер Сіті шокували фанатів вбранням

Англійський Манчестер Сіті полетів з Майамі з єдиною перемогою в трьох іграх. Перед заключним матчем проти Баварії в рамках International Champions Cup Сіті розмістив у своєму Twitter знімки, як команда приїжджає на стадіон.

Чемпіони Англії з’явилися перед камерами в чорному вбранні від Dsquared, канадського фешн-бренду, заснованого братами-близнюками Діном і Деном Кейтенамі.

Гравців одягнули в трикотажні футболки з принтом Manchester City, шорти спортивного крою, натягнуті шкарпетки і класичні туфлі.

Фанам містян експериментальне поєднання не прийшло до вподоби, про це вони написали одразу в коментарях до запису.

“Виглядає так, ніби вони забули кросівки на фізкультуру, тому довелося йти на урок в шкільних туфлях”

Look like they have forgot their PE trainers so had to do it in their school shoes

“Зніміть це … Максимально дивний наряд”

“… тепер вони виглядають як школярі, які можуть собі дозволити лише частину шкільної форми”

They were looking like they’d been invited to a smart/casual funeral. Dsquared are awful and keep making the lads look like pricks. As if those max & paddy outfits weren’t bad enough, they now look like private school kids who could only afford half the uniform.

— Lisa (@LisaRacheal) 29 июля 2018 г.