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Три російські біатлоністки перейшли до збірної України

За юніорську збірну України з біатлону виступатимуть три російські біатлоністки: Катерина Бех, Анастасія Рассказова і Оксана Москаленко.

Російські біатлоністки Анастасія Рассказова, Катерина Бех та Оксана Москаленко виступатимуть за збірну України.

Про це заявив глава федерації біатлону країни Володимир Бринзак в інтерв’ю Biathlon.com.ua.

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За його словами, спортсменки спочатку проходили збори з білоруською командою, але “щось там не вийшло” і вони звернулися в українську федерацію біатлону.

Батьки у дівчаток українці, документи щодо отримання громадянства зараз знаходяться в стадії оформлення, тому виступають вони поки за Київську область, але лише в особистому заліку, не приносячи командні очки. Ну а нам спортсменки такого рівня в будь-якому випадку не завадять, особливо з огляду на те, що в цій віковій групі відчуваємо певний кадровий дефіцит, – додав Бринзак.

Разом з біатлоністками до України переїде їхній тренер Ілля Лопухов.

Всі три спортсменки вже виступили на юніорському чемпіонаті України з літнього біатлону.

Раніше російського спеціаліста Андрія Прокуніна призначили головним тренером жіночої збірної України з біатлону.

Фото: Neacsu Razvan Chirnoaga Dreamstime.com

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