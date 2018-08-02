Чуттєвий вірш Усика про Україну

Олександр Усик написав вірш українською мовою про Україну напередодні бою з Брієдісом.

Український боксер, абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі Олександр Усик прочитав власний вірш українською мовою, присвячений Україні.

Про це повідомляє Sport.ua.

Читайте: Промоутер Усика підтвердив, що бій з Белью пройде у Великій Британії

– Я написал цей вірш 2 січня цього року, в 1 годину 27 хвилин, незадовго до бою з Брієдісом, – відзначив Усик.

Україна, моя Україна.

Моя сильна, моя Батьківщина.

Ти для мене, як матір для сина –

Сама рідна й на віки одна.

Ти козацького роду країна,

Богом ти на небі любима,

Батьківщина ти сильна моя

Тіло ми за тебе положим,

А душею ми з Богом завжди.

Ми за тебе рідненьку попросим

Всіх святих тебе зберегти,

І безкрайні поля без обмежень,

І вродливі ліса та поля,

Й карпатські гори високі,

І смереки стрункі, як струна.

Все в нас є: для життя та для свята,

В нас країна єдина на всіх.

Так помолимось браття ми Богу,

Щоб зберіг нас у єдності всіх.

Раніше Олександр Усик заявив, що не потребує нагород від держави.

Фото: K2 Promotions