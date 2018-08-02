Чуттєвий вірш Усика про Україну

Олександр Усик написав вірш українською мовою про Україну напередодні бою з Брієдісом.
Український боксер, абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі Олександр Усик прочитав власний вірш українською мовою, присвячений Україні.
Про це повідомляє Sport.ua.
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– Я написал цей вірш 2 січня цього року, в 1 годину 27 хвилин, незадовго до бою з Брієдісом, – відзначив Усик.
Україна, моя Україна.
Моя сильна, моя Батьківщина.
Ти для мене, як матір для сина –
Сама рідна й на віки одна.
Ти козацького роду країна,
Богом ти на небі любима,
Батьківщина ти сильна моя
Тіло ми за тебе положим,
А душею ми з Богом завжди.
Ми за тебе рідненьку попросим
Всіх святих тебе зберегти,
І безкрайні поля без обмежень,
І вродливі ліса та поля,
Й карпатські гори високі,
І смереки стрункі, як струна.
Все в нас є: для життя та для свята,
В нас країна єдина на всіх.
Так помолимось браття ми Богу,
Щоб зберіг нас у єдності всіх.
Раніше Олександр Усик заявив, що не потребує нагород від держави.
Фото: K2 Promotions