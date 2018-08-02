PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Де дивитися Маріуполь — Юргорден/

Де дивитися Маріуполь — Юргорден

Пряму трансляцію матчу 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Маріуполем та Юргорденом покаже телеканал Футбол 1.

У матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи Маріуполь зіграє з Юргорденом. Матч пройде 2 серпня на стадіоні Чорноморець в Одесі.

Початок матчу о 20:00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.

Читайте: Кваліфікація ЛЄ: Маріуполь грає внічию на виїзді з Юргорденом

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport та  SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото: ФК Маріуполь

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Маріуполь – Юргорден: букмекери назвали фаворита
Суперник Маріуполя в ЛЄ випустив футболки без Росії
Кваліфікація ЛЄ: Маріуполь грає внічию на виїзді з Юргорденом
ФК Зоря
Ліга Європи: суперники Зорі та Маріуполя
УЄФА ввів четверту заміну в ЛЧ та ЛЄ
Рафаїлов: У нас є реальна можливість бачити український клуб у фіналі Ліги Європи
Маріуполь дізнався свого першого суперника у Лізі Європи
Суми призових на наступний сезон Ліги чемпіонів та Ліги Європи
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка