International Champions Cup: Челсі поступився Арсеналу, Ліон виграв у Бенфіки

Європейські команди продовжують підготовку до сезону на International Champions Cup.

В Ірландії та Португалії зіграли ще два матча в рамках International Champions Cup. На стадіоні Авіва у Дубліні Челсі поступився Арсеналу, а в португальському місті Фару на арені Алгарве Ліон взяв гору над Бенфікою.

Арсенал – Челсі – 1:1 (пен. 6:5)

Челсі вийшов вперед у рахунку завдяки голу німецького захисника Антоніо Рюдигера, який відзначився на 5-й хвилині після навісу від Сеска Фабрегаса.

На 15-й хвилині сині втратили нагоду збільшити перевагу в рахунку – Альваро Мората не зміг реалізувати одинадцятиметровий.

Арсенал відігрався на третій компенсованій хвилині другого тайму після точного удару Александра Ляказетта, а в серії пенальті свою спробу не зміг реалізувати лише півзахисник Челсі Рубен Лофтус-Чік. Його удар парирував голкіпер канонірів Петер Чех.

Бенфіка – Ліон – 2:3

Ліону в першому таймі вдалося провести дві гольові комбінації. Їх завершили захисник Марселу і форвард Мемфіс Депай, які відзначилися на 40-й і 45-й хвилинах відповідно.

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В середині другого тайму португальці зрівняли рахунок, проте гол Міртена Тер’є наприкінці зустрічі приніс перемогу французам.

У своєму наступному матчі Міжнародного кубка чемпіонів Ліон зустрінеться з Інтером.

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Фото: arsenal.com