Маріуполь сенсаційно переміг Юргорден в ЛЄ

В матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Маріуполь здобув перемогу над шведським Юргорденом у доданий час.

Маріуполь – Юргорден – 2:1 (1:1)

Голи: Піхальонок, 63, Фомін, 97 (з пенальті) — Баджи, 78.

Маріуполь: Худжамов, Білий (Чоботенко, 106), Яворський, Биков, Полегенько, Мішньов, Піхальонок, Тищенко (Кирюханцев, 111), Демірі (Дава, 116), Чурко (Вакула, 72), Фомін.

Юргорден: Ісакссон, Ларссон (Андерссон, 106), Йоханссон, Ольссон, Аугустінссон, Ринг (Даніельсон, 101), Карлстром (Вокер, 99), Ульвестад, Радетінац (Кошіца, 89), Баджо, Мрабті.

Гості з перших хвилин прогнозовано заволоділи ініціативою, але все ж, в атаку йшли не активно. Тож Маріуполю довелося спочатку грати лише на контратаках.

Одна з таких контратаках в середині другого тайму привела до голу. На 63-й хвилині Пихальонок пробивав по воротах у дальній кут, але м’яч потрапив у ногу захисника Ульссона і зрикошетив в інший кут воріт.

Відразу після забитого голу підопічні Бабича відійшли до своїх воріт, притиснулися, часто стали помилятися, що і вилилося в пропущений гол. На 77-й хвилині Аугустінссон прострілив у штрафну, після чого м’яч підлетів до Баджо, який п’ятою вразив сітку воріт Худжамова.

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Більше голів в основний час команди не забили, так що гра плавно перейшла в овертайм.

На 96-й хвилині у штрафному шведів м’яч підхопив Вакула, який був збитий Ісакссоном. Арбітр вказав на пенальті, який чітко реалізував Фомін – 2:1.

У наступному раунді Маріуполь зіграє з французьким Бордо.

Нагадаємо, у першому матчі кваліфікації Ліги Європи Маріупользіграв унічию на виїзді з Юргорденом.

Фото: Djurgårdens IF