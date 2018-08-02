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Маріуполь – Юргорден: букмекери назвали фаворита

Маріуполь на стадіоні Чорноморець прийме Юргорден у матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Маріуполь у четвер, 2 серпня, проведе матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, у якому приазовці зіграють в Одесі проти шведського Юргордена.

На думку букмекерів фаворитом зустрічі є підопічні Езджана Мелкемічела. На перемогу Маріуполя дають коефіцієнт 3.70. Успіх шведів оцінюють у 2.02. Нічийний результат зустрічі – 3.15.

Читайте: Де дивитися Маріуполь — Юргорден

Нагадаємо, у першому матчі кваліфікації Ліги Європи Маріуполь зіграв унічию на виїзді з Юргорденом.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі. Початок о 20:00.

Фото: dif.se

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