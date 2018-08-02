Маріуполь – Юргорден: онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію матчу-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи Маріуполь – Юргорден на Фактах ICTV у четвер, 2 серпня, о 20:00.

Маріуполь та шведський Юргорден зійдуться на стадіоні Чорноморець в Одесі в рамках матчу-відповіді 12-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи у четвер, 2 серпня.

Перша зустріч команд видалася досить бойовою і могла піднести всім сюрприз: приазовці вигравали по ходу матчу, але на гол маріупольця Яворського, Юргорден відповів результативним ударом Баджо в компенсований час другої половини.

Для проходу в наступний раунд приазовців влаштовує власна перемога або нульова нічия.

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Цікаво, що у 2018 році Маріуполь виграв лише 3 матчі. Останній з них – ще у квітні у грі з Вересом, а загальна серія без перемог у команди нараховує вже 9 матчів. Юргорден навпаки підходить до поєдинку в статусі непереможеного. З початку травня шведи не поступається (10 зустрічей).

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів фаворитом зустрічі є підопічні Езджана Мелкемічела. На перемогу Маріуполя дають коефіцієнт 3.70. Успіх шведів оцінюють у 2.02. Нічийний результат зустрічі – 3.15.

Прогноз Фактів ICTV

Маріуполь – Юргорден – 1:2