PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Привіт з майбутнього. Голкіпер через мікрофон спілкувався з коментаторами під час матчу/

Привіт з майбутнього. Голкіпер через мікрофон спілкувався з коментаторами під час матчу

В США під час матчу Ювентуса та Всіх зірок MLS протестували технічну новинку.

Збірна найкращих гравців ліги MLS зіграла виставковий матч з італійським Ювентусом  на стадіоні Mercedes-Benz Stadium у США.

Під час цього матчу британський голкіпер Бред Гузан спілкувався з коментаторами просто з футбольного поля.

Читайте: International Champions Cup: Челсі поступився Арсеналу, Ліон виграв у Бенфіки

Протягом першого тайму коментатор ESPN періодично ставив йому питання. Бред відповідав, відриваючись від настанов польовим гравцям.

В MLS регулярно записують тренерів під час звичайних матчів, але з гравцем таке виконали вперше.

Сам матч завершився нічиєю в основний час (1:1) і перемогою Ювентуса в серії пенальті (5:3).

Раніше Факти ICTV писали про неймовірний сейв Аліссона, який шокував Салаха.

Фото: JuventusFC

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка