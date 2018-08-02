Привіт з майбутнього. Голкіпер через мікрофон спілкувався з коментаторами під час матчу

В США під час матчу Ювентуса та Всіх зірок MLS протестували технічну новинку.

Збірна найкращих гравців ліги MLS зіграла виставковий матч з італійським Ювентусом на стадіоні Mercedes-Benz Stadium у США.

Під час цього матчу британський голкіпер Бред Гузан спілкувався з коментаторами просто з футбольного поля.

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Протягом першого тайму коментатор ESPN періодично ставив йому питання. Бред відповідав, відриваючись від настанов польовим гравцям.

В MLS регулярно записують тренерів під час звичайних матчів, але з гравцем таке виконали вперше.

Сам матч завершився нічиєю в основний час (1:1) і перемогою Ювентуса в серії пенальті (5:3).

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Фото: JuventusFC