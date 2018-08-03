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Брутальний футбол у Шотландії: бійка фанатів та середній палець від тренера Осієка

Фанати Глазго Рейнджерс та хорватського Осієка влаштували заворушення перед матчем Ліги Європи.

Перед матчем-відповіддю Ліги Європи біля стадіону Айброкс в Глазго відбулася сутичка між уболівальниками команд Рейнджерс та Осієка.

В результаті неї серйозно постраждали двоє людей 24 і 40 років, яких побили неподалік арени. Їх доставили в лікарню Королеви Єлизавети, де лікарі оцінили їхній стан як стабільний. Про це повідомляє The Sun.

Сам же матч завершився нічиєю 1:1. Але за рахунок виїзної перемоги (1:0) в наступний раунд кваліфікації пробилася команда Стівена Джеррарда.

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Головний тренер Осієка Зоран Зекіч був явно засмучений підсумковим результатом. Після матчу він, за інформацією Daily Mail, вилаявся на місцевих фанатів, а також показав їм середній палець.

Нагадаємо, у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Маріуполь здобув перемогу над шведським Юргорденом у доданий час.

Фото: Rangers F.C., REX/Shutterstock ©Stuart Wallace

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