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Бєлік: Арбітру складно буде прийняти рішення в матчі Динамо – Шахтар

Екс-гравець збірної України з футболу Олексій Бєлік в коментарі Фактам ICTV поділився очікуваннями від матчу Динамо – Шахтар.

Екс-гравець Шахтаря і збірної України Олексій Бєлік поділився очікуваннями від матчу 3-го туру УПЛ Динамо – Шахтар і дав свій прогноз.

— Важко щось сказати по першим двом турам. Якщо робити висновки лише по матчу за Суперкубок, я думаю, що у команд трішки різна готовність. Динамо вже наступного тижня потрібно стартувати в Лізі чемпіонів, а Шахтар поки вкочується в сезон. По матчу за Суперкубок було видно, що у Шахтаря є гра, яка тримається на бразильських гравцях, а у Динамо є талановита молодь, яка викладається по-повній на полі. Тому очікую дуже цікавого матчу, в якому важко буде передбачити результат, – сказав Бєлік.

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Найважче, на думку екс-гравця гірників, у матчі буде арбітру зустрічі Юрію Можаровському.

— Між Динамо і Шахтарем завжди напружені матчі і знову буде важко судді, Можаровському буде складно прийняти рішення на користь тієї чи іншої сторони, – зазначив футболіст.

Також екс-гравець гірників впевнений, що у матчі не варто очікувати феєрверку голів.

— Тільки третій тур в чемпіонаті і немає такого, що потрібно комусь “зі шкіри пнутися”. У Динамо у вівторок гра зі Славією на виїзді, Шахтарю теж нікуди поспішати. Думаю, Шахтар все ж виграє з різницею в один м’яч, – додав він.

Нагадаємо, Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію матчу 3-го туру УПЛ Динамо – Шахтар.

Фото: FC Shakhtar.

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