Динамо мінімально б’є Шахтар на своєму полі

Київське Динамо в матчі 3-го туру УПЛ на НСК Олімпійський взяло 3 очки у грі з донецьким Шахтарем.

Динамо – Шахтар – 1:0

Голи: Вербіч 65′.

Динамо: Бойко, Морозюк, Бурда, Кадар, Кендзьора, Сидорчук (Андрієвський, 72), Буяльський (Че Че, 82), Шепелєв (Гармаш, 63), Вербич, Циганков, Бесєдін.

Шахтар: П’ятов, Ісмаїлі, Ракицький, Хочолава, Данченко, Степаненко (Фернандо, 76), Алан Патрік, Тайсон (Тотовицький, 84), Марлос, Коваленко (Марлос, 90), Мораес.

Динамо і Шахтар зустрічалися на НСК Олімпійський в рамках 3-го туру української Прем’єр-ліги.

Матч активніше розпочав Шахтар. В перші 10 хвилин зустрічі гірники тотально контролювали гру, причому на половині поля динамівців. Однак, перший гострий момент створили саме підопічні Хацкевича – Кадар скинув на Вербіча, де словенець головою пробив поруч з дальньою стійкою.

Гірники одразу відповіли двома ударами, але в обох випадках вони були заблоковані захистом Динамо. Активно діяли у киян Вербіч та Циганков. Перший віддав розрізний пас на українця і хавбек виходив один на один з П’ятовим, але голкіпер виграв дуель. У підсумку перша половина зустрічі завершилася нулями.

Старт другого тайму затягнувся на кілька хвилин, оскільки фанати Динамо закидали поле туалетним папером. Після того, як матч відновили Циганков виходив один на один з П’ятовим, однак Ісмаїлі ціною жовтої картки відвів загрозу від своїх воріт.

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Рахунок у матчі відкрили кияни аж на 64-й хвилині. Після подачі зі штрафного у виконанні Циганкова Вербіч виграв верхову боротьбу і відправив головою м’яча у сітку воріт гірників.

Шахтар одразу активізувався. Удар Марлоса парирував Бойко. Пізніше Алан Патрік впав у штрафній випрошуючи пенальті, але Можаровський не відреагував.

У підсумку Динамо знову мінімально обіграло Шахтар і стало одноосібним лідером чемпіонату.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу 3-го туру УПЛ Динамо – Шахтар.

Фото: УНІАН.