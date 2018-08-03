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Динамо — Шахтар: букмекери назвали фаворита

Динамо на стадіоні НСК Олімпійський прийме Шахтар у матчі 3-го туру УПЛ.

Київське Динамо у п’ятницю, 3 серпня, проведе матч 3-го туру української Прем’єр-ліги, в якому біло-сині зіграють на НСК Олімпійський проти донецького Шахтаря.

Читайте: Де дивитися Динамо — Шахтар

На думку букмекерів фаворитом зустрічі є підопічні Паулу Фонсеки. На перемогу Динамо дають коефіцієнт 3.40. Успіх гірників оцінюють у 2.20. Нічийний результат зустрічі – 3.25.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі. Початок о 20:00.

До речі, стало відомо, що УПЛ офіційно повернула Золотий матч.

Фото: FC Dynamo Kyiv, FC Shakhtar Donetsk.

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