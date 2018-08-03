Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію матчу 3-го туру УПЛ Динамо – Шахтар на Фактах ICTV у п’ятницю, 3 серпня, о 19:00.

Київське Динамо та донецький Шахтар зійдуться на стадіоні НСК Олімпійський у Києві в рамках матчу 3-го туру української Прем’єр-ліги у п’ятницю, 3 серпня, о 19:00.

Динамівці попри три поспіль перемоги в сезоні, не можуть похизуватися стабільною грою. Багато питань залишила гра з Ворсклою, а у матчі зі Львовом підопічні Хацкевича штампували не голи, а напівмоменти і нереалізовані шанси. Гра з Шахтарем у Суперкубку, перемогу у якій, Динамо скоріш вигризло – теж особливо не порадувала фанів киян.

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Команда Фонсеки впевненою грою на старті сезону похвалитися теж не може. Блякла гра у матчі з Десною та розгром новачка УПЛ київського Арсеналу – не показник.

В обох команд немає дискваліфікованих гравців напередодні матчу, а ось після травми у киян відновлюється Микола Шапаренко, а у гірників за індивідуальною програмою тренуються аж четверо футболістів – Дентіньо, Іван Ордець, Сергій Кривцов та Кайоде.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів фаворитом зустрічі є підопічні Паулу Фонсеки. На перемогу Динамо дають коефіцієнт 3.40. Успіх гірників оцінюють у 2.20. Нічийний результат зустрічі – 3.25.

Прогноз Фактів ICTV

Динамо – Шахтар – 0:1