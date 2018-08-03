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Динамо vs Шахтар: чиї дружини та дівчата сексуальніші? (ГОЛОСУВАННЯ)

Перед матчем 3-го туру УПЛ Динамо – Шахтар Факти ICTV запустили голосування і пропонують оцінити других половинок футболістів.

3 серпня київське Динамо на стадіоні НСК Олімпійський в рамках 3-го туру української Прем’єр-ліги прийматиме донецький Шахтар.

Ця зустріч стане 58-ю в історії протистояння команд в рамках чемпіонату України. Перевага на боці динамівців — 23 перемоги в активі біло-синіх, 18 разів  успіх був на боці Шахтаря, ще у 16-ти поєдинках переможця виявлено не було.

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Тож, напередодні головного протистояння туру, Факти ICTV пропонують вам поглянути на коханих футболістів біло-синіх та гірників і визначитися, чиї дівчата та дружини красивіші.

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