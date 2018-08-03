WBA визнала Усика найкращим боксером місяця

WBA назвала найкращого боксера світу за підсумками липня незалежно від вагової категорії.
World Boxing Association назвала найкращого боксера за підсумками липня.
Про це повідомляється на сайті WBA.
Нагорода дісталася абсолютному чемпіону в першій важкій вазі Олександру Усику.
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Нагадаємо, в липні українець переміг Мурата Гассієва у фіналі WBSS. Усик виграв рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі.
На даний момент Усик є володарем чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO, WBC і IBF.
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