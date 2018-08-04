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Усик: Якщо вже йти, то в президенти

Український боксер Олександр Усик заявив, що не збирається йти у політику, тому що йому це не цікаво.

Про це Усик заявив в ефірі 112 каналу.

Читайте: WBA визнала Усика найкращим боксером місяця

– На даний момент мені це нецікаво. Я один нічого не зміню. Я не хочу, щоб мої фанати розчарувалися в чомусь. Якщо вже йти, то в президенти. Але я молодий, мені ще не можна. Я ще боксую, – додав спортсмен.

Раніше Факти ICTV писали, що  Олександр Усик написав вірш українською мовою про Україну напередодні бою з Брієдісом.

Фото: Getty Images

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