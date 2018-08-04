Зоря та Чорноморець розписали мирову

В матчі 3-го туру української Прем’єр-ліги луганська Зоря приймала одеський Чорноморець.

Зоря – Чорноморець – 1:1

Голи: Рафаель Ратао, 23 — Савченко, 59.

Зоря: Махарадзе, Чеберко, Вернидуб, Сваток, Каменюка, Сілас, Гордієнко, Караваєв, Харатін (Арвеладзе, 54), Кабаєв (Хомченовський, 63), Рафаель Ратао (Лєдньов, 80).

Чорноморець: Литовченко, Ярмоленко (Трубочкін, 84), Грачьов, Рижук, Романюк, Карноза (Савченко, 90), Смирнов, Чорній, Бабенко, Шторкін, Леонов (Татарков, 82).

Луганська Зоря приймала на Славутич-Арені у Запоріжжі одеський Чорноморець. Господарі заволоділи ініціативою з перших хвилин і прогнозовано відкрили рахунок у зустрічі. Рафаель Ратао з подачі Арваладзе головою відправив м’яч у правий кут воріт Литоченка. Після пропущеного підопічні Червенкова одразу ж побігли у контратаку, однак у них мало що виходило.

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Гості відповіли взяттям воріт на 59-й хвилині. Савченко класним ударом зрівняв рахунок зі штрафного без шансів для голкіпера. Кінцівка матчу лишилася за Зорею, однак вийти переможцем зустрічі підопічним Вернидуба не пощастило – кулястий вперто не йшов більше у сітку воріт Литовченка.

Зоря та Чорноморець завершили зустріч з рахунком 1:1 і набрали по одному очку у турнірній таблиці.

У іншому матчі УПЛ, який відбувся 4 серпня, полтавська Ворскла на Арені Львів мінімально обіграла футбольний клуб Львів. Гол на свій рахунок записав бразилець Карека на 83-й хвилині.

Нагадаємо, київське Динамо в матчі 3-го туру УПЛ на НСК Олімпійський взяло 3 очки у грі з донецьким Шахтарем.

Фото: ФК Зоря.