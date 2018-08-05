Україна здобула золото чемпіонату Європи з синхронного плавання

Збірна України завоювала золоту медаль на чемпіонаті Європи з синхронного плавання, який проходить у Глазго.
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.
Українські плавчині посіли перше місце в групах у вільній комбінації, набравши 94,4667 балів.
Друге місце зайняла Італія, третє – Іспанія.
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Нагадаємо, чемпіонат Європи з літніх видів спорту проходить у шотландському Глазго і німецькому Берліні з 3 по 12 серпня.
У грудні 2017 року на чемпіонаті Європи з плавання українець Михайло Романчук виграв звання чемпіона на дистанції 1500 метрів вільним стилем.
Фото: НОК
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