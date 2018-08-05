Український воротар Реалу вразив своєю грою у матчі проти Ювентуса

Воротар Реалу українець Андрій Лунін вийшов на останні 30 хвилин товариського матчу проти Ювентуса, ставши одним з героїв матчу, зберігши для своєї команди перемогу – 3:1.

Лунін зробив три шикарних сейва. Це не залишилося непоміченим вболівальниками, які вже пропонують вигнати Касилью і залишити на його місці Андрія.

У соцмережах фанати захоплюються грою українця.

– Лунін і Вінісіус дуже вразили. Українець вже краще Касильї, – пише Zee_Madridistaa.

– Лунін був дуже гарний. Звичайно, він ще молодий і йому треба працювати, але я бачу його основним воротарем на матчі Кубка, – Legend Of Sandy.

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– Прямо зараз він – найкращий воротар Реала, – Cr7yogendra.

– Можу сміливо стверджувати, що Лунін краще за Кейлора, – Matias_Sierra 7.

– По цьому матчу Лунін справив враження. У нього повинно бути більше ігрового часу, ніж у Касильї, – prateek1793.

– Я б залишив українця другим воротарем, а Касилью продав би, – PSorrado.

Нагадаємо, раніше Реал показав тренування Луніна в шторм.

Фото: tribuna.com.