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457 днів без сексу: тенісистка Бушар поділилася знімком

Найкраща тенісистка Канади Ежені Бушар у соціальній мережі Instagram показала цікавий знімок.

Найкраща тенісистка Канади Ежені Бушар  у соціальній мережі Instagram показала цікавий знімок, зроблений, скоріш за все, в музеї.

На ньому спортсменка обіймає статую чоловіка, у якого немає голови, рук і ніг.

Читайте: Дівчина-мозаїка: легкоатлетка, яка зводить з розуму одним поглядом

“457 день без сексу”, – підписала фотографію Ежені, додавши, що це жарт.

Зараз 24-річна Бушар посідає 129-е місце в рейтингу WTA, а також є першою ракеткою Канади.

Раніше дівчина чемпіона Формули-1 оголилася біля фонтану.

Фото: Instagram/geniebouchard

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