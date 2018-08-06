Ліга Чемпіонів 2018/19: відбулося жеребкування плей-офф

У швейцарському Ньйоні завершилось жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів 2018/19.
6 серпня у швейцарському Ньйоні завершилось жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів 2018/19.
УЄФА визначив всі потенційні пари даної стадії змагань. Повідомляє офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій.
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Результати жеребкування:
Шлях чемпіонів:
Црвена Звезда/Спартак Трнава — Зальцбург/Шкендія
Карабах/БАТЕ — ПСВ
Янг Бойз — Астана/Динамо Загреб
Мальме/Відеотон — Селтік/АЕК
Шлях представників ліг:
Бенфіка/Фенербахче — ПАОК/Спартак
Стандард/Аякс — Славія/Динамо
Перші матчі пройдуть 21 та 22 серпня. Матчі-відповіді – 28 та 29 серпня.
Нагадаємо, Маріуполь сенсаційно переміг Юргорден в Лізі Європи.
Фото: UEFA.com.