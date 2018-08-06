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Ліга Чемпіонів 2018/19: відбулося жеребкування плей-офф

У швейцарському Ньйоні завершилось жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів 2018/19.

6 серпня у швейцарському Ньйоні завершилось жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів 2018/19.

УЄФА визначив всі потенційні пари даної стадії змагань. Повідомляє офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій.

Читайте: Ліга Європи: суперники Зорі та Маріуполя

Результати жеребкування:

Шлях чемпіонів:

Црвена Звезда/Спартак Трнава — Зальцбург/Шкендія

Карабах/БАТЕ — ПСВ

Янг Бойз — Астана/Динамо Загреб

Мальме/Відеотон — Селтік/АЕК

Шлях представників ліг:

Бенфіка/Фенербахче — ПАОК/Спартак

Стандард/Аякс — Славія/Динамо

Перші матчі пройдуть 21 та 22 серпня. Матчі-відповіді – 28 та 29 серпня.

Нагадаємо, Маріуполь сенсаційно переміг Юргорден в Лізі Європи.

Фото: UEFA.com.

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