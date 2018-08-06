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Названо точну дату бою Усик — Белью

Промоутер британця Тоні Белью Едді Хірн назвав дату бою з Олександром Усиком.

Стала відома дата проведення поєдинку Олександра Усика проти Тоні Белью.

Промоутер Едді Хірн, який представляє інтереси британця Белью, заявив, що бій відбудеться 10 листопада. Про це повідомляє IFL TV.

Читайте: Чуттєвий вірш Усика про Україну

В цей же день свій бій проведе інший український боксер Сергій Дерев’янченко, який зійдеться з американцем Деніелем Джейкобсом за вакантний титул IBF в середній вазі.

До речі, WBA визнала Усика найкращим боксером місяця.

Фото: K2 Promotions. 

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