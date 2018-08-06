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Талісманом англійського клубу став бойлер

Англійський клуб Вест-Бромвіч Альбіон отримав найдивнішого маскота в історії англійського футболу.

Англійський футбольний клуб Вест-Бромвіч представив новий талісман команди. Ним став бойлер для нагріву води.

Новий маскот команди розважав вболівальників на матчі англійського Чемпіоншипу проти Болтона (1:2), який став для Вест-Бромвіча дебютним у другому за силою англійському дивізіоні після вильоту з Прем’єр-ліги.

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Реакція вболівальників дроздів на появу нового талісмана команди неоднозначна. Хтось називає бойлер найкрутішим маскотом в історії англійського футболу, а хтось навпаки вважає його жахливим. Що ж, у кожного своє почуття гумору. Але в основному відгуки схвалюють.

— Єдина позитивна річ в сьогоднішньому матчі – це те, що тепер у нас найкращий маскот в лізі, – написав у Twitter вболівальник Джек Коркоран.

— Сучасний футбол – це сміття! Замість того щоб придумати небезпечного звіра, який залякував би суперників і подобався дітям, Вест-Бромвіч створив людину-бойлера, – критикує клуб ще один його шанувальник.

До речі, у нового маскота Вест-Бромвіча теж є своя сторінка в Twitter.

Раніше Twitter італійської Роми потролив гравця Барселони.

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