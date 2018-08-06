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Українського тренера звільнили через Facebook

Денис Колчин звільнений з посади головного тренера вінницької Ниви.

Після матчу Ниви проти Вереса головний тренер вінничан Денис Колчин втратив свою посаду. Про це повідомив президент Ниви Василь Вовк на своїй сторінці у Facebook.

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— Дякую за роботу, Денисе Борисовичу! Вас звільнено, – написав Вовк.

Ймовірно, причиною звільнення стали невтішні результати в стартових трьох турах Другої ліги. В активі команди всього 2 набрані очки.

Денис Колчин очолив Ниву в вересні 2017 року. Під його керівництвом команда посіла 3-е місце в минулому розіграші другої ліги.

Раніше Факти ICTV писали, що півзахисник київського Динамо Дерліс Гонсалес перейшов до бразильського Сантоса.

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