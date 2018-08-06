Український вікенд: Малиновський створив шедевр, а Селезньов взяв Суперкубок Туреччини

У доробку українських збірників минулого тижня завоювання Суперкубку Туреччини, гол в Бельгії та суперсейви на американському узбережжі.

Голкіпер синьо-жовтих Андрій Лунін провів вже другий матч у складі мадридського Реалу. На цей раз вершкові в рамках International Champions Cup зустрічалися з туринським Ювентусом. Гра відбулася в американському місті Ландовер (штат Меріленд, США). У матчі Лунін вийшов на заміну на 64-й хвилині за рахунку 3:1 на користь мадридців.

За відведений на полі час, український кіпер зробив кілька хороших сейвів і в другому своєму матчі поспіль за Реал залишив свої ворота в недоторканності, чим викликав фурор в іспанських вболівальників.

Форвард збірної України з футболу Євген Селезньов став героєм поєдинку за Суперкубок Туреччини. Українець вийшов у стартовому складі Акхісару на матч проти Галатасараю. Вже на 5-й хвилині гол українського нападника вивів Акхісар вперед – 1:0. На 42-й хвилині Євген влучив у штангу, а на 79-й стамбульці зрівняли рахунок та перевели гру в додатковий час.

Доля протистояння вирішилася в серії пенальті. Саме Селезньов реалізував вирішальний удар у серії 11-метрових і приніс своїй команді Суперкубок країни. Також Євгена Селезньова було визнано найкращим гравцем поєдинку.

5 серпня на стадіоні Вемблі Манчестер Сіті в матчі за Суперкубок Англії переміг Челсі з рахунком 2:0. Дубль у матчі на рахунку іспанського форварда Серхіо Агуеро. А ось український хавбек Олександр Зінченко в заявку містян на гру не потрапив. Не виключено, що це пов’язано з можливим продажем Зінченка в інший клуб.

Результативним виявився вікенд для українців, які виступають у чемпіонаті Бельгії. Гент форварда збірної України Романа Яремчука у 2-му турі чемпіонату Бельгії ледь не поступився Варагему. До останніх секунд матчу суперники вели у рахунку 1:0, але команду українця врятував Джонатан Давід, якому асистував ще один українець Ігор Пластун.

Яремчук, як і Пластун матч розпочали зі стартового свистка, але Романа було замінено на 77-й хвилині.

Український хавбек бельгійського Генку Руслан Малиновський на старті сезону виглядає потужною машиною для забивання голів. Раніше українець вже встиг відзначитися у матчі Ліги Європи проти Фоли та в першому турі проти Локерена. А минулого вікенду хавбек відкрив рахунок в поєдинку проти Сент-Трюйдена, в якому грає ще один українець Роман Безус.

Малиновський створив черговий шедевр зі штрафного, з метрів 30-ти відправивши м’яча у дев’ятку. Втім, Генк не втримав перевагу. Команда Безуса зуміла зрівняти рахунок – 1:1 у підсумку.

А ось Євген Коноплянка отримав пошкодження привідного м’яза стегна під час тренування. Вінгер Шальке пропустить залишок передсезонної підготовки, однак ця неприємність не ставить під загрозу старт сезону для українця. Пропустив ще один спаринг своєї команди через травму і Андрій Ярмоленко. Його Вест Гем зустрічався з французьким Анже. Однак, до стартового матчу в АПЛ проти Ліверпуля Ярмоленко повинен відновитися.

Раніше Факти ICTV писали, що одноклубники кинули Зінченка на газон і дали копняка.