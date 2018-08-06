Я тебе не розумію: юний український шахіст протролив росіянина

Український шахматист Роман Ковальський на дитячому шаховому турнірі у Румунії відмовився спілкуватися з соперником з Росії.

Юний шахіст з України Роман Ковальський відмовився розмовляти зі своїм суперником росіянином російською мовою під час турніру.

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Про це повідомляє мати юного шахіста на своїй сторінці в Facebook.

“Рома грав з суперником з Росії. Він запитує Рому: “Який у тебе рейтинг?” Рома: “I do not understand you” (Я тебе не розумію) Той: “Що?!” Поруч сидить молдаванин і говорить росіянину: “Він не розуміє російську”. Той: “Як не розуміє, він же з України”. Рома, після партії мені: “Мамо, я так давно мріяв потролити так росіян”. P.S. Партію легко виграв. P.P.S. Хто думає, що це нетолерантно, мені все одно”, – пише вона.

Вчинок хлопчика викликав у соціальній мережі бурхливу реакцію. Запис вже зібрав близько 9 тис. репостов і більше 22 тис. лайків менше ніж за одну добу. “Повага маленькому патріоту! Так тримати”, – схвалюють вчинок хлопчика користувачі в коментарях.

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