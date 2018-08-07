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Де дивитися Славія — Динамо

Пряму трансляцію матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між Славією та Динамо покаже телеканал 2+2.

У першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів чеська Славія зіграє з київським Динамо. Матч пройде 7 серпня на стадіоні Еден Арені у Празі.

Початок матчу о 20:30.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі 2+2.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport та  SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото: ФК Динамо Київ.

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